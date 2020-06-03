الأسير محمود عيسى يدخل عامه الـ (28) في سجون الاحتلال

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير محمود عيسى (52 عاماً) من بلدة عناتا قضاء القدس، عامه الـ (28) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال نادي الأسير: إن الأسير عيسى، والمحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات و(46) عاماً، من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأحد أبرز الأسرى، الذين واجهوا العزل الانفرادي في سجون الاحتلال، والذي استمر بحقه وبشكل متواصل لمدة (11) عاماً، إضافة إلى عامين؛ ليكون مجموع سنوات عزله (13) عاماً، حيث انتهى بعد إضراب الأسرى عام 2012م إلى جانب مجموعة من قيادات الأسرى، التي عانت طويلاً من العزل.



وخلال سنوات عزله الطويلة، حُرمت عائلته من زيارته، جرّاء سياسة الاحتلال، التي تفرض على الأسير المعزول، الحرمان من الزيارة.



وأنتج عيسى خلال سنوات اعتقاله عدة مؤلفات أبرزها رواية (صابر)، و(المقاومة بين النظرية والتطبيق)، ومجموعة من المؤلفات، تتعلق بتفسير القرآن الكريم.



وعمل عيسى إضافة إلى رحلته النضالية الطويلة، في الكتابة الصحفية، فقد عمل في "صوت الحرية والحق" التي كانت تصدر في الأراضي المحتلة عام 1948م.