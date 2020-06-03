مركز القدس: قرار حكومة الاحتلال بوقف منع لم الشمل ليس بجديد

المحاكم الإسرائيلية بهذا الخصوص، باعتبارها خطوة عبثية؛ لعدم إنصاف هذه المحاكم للفلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطنقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري: إن قرار حكومة الاحتلال، وقف منع لم الشمل، ليس بالجديد، لأنه انتهى فعلياً قبل ثمانية عشر عاماً.وقال الحموري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن عدد المتضررين من قرار منع لم الشمل طال مئة ألف مواطن، موزعين ما بين القدس وداخل الخط الأخضر، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف منها من العائلات الفلسطينية، مشتتة ما بين القدس المحتلة، وداخل الخط الأخضر، محذراً من التأثيرات الخطيرة لهذا الإجراء على مستقبل الأطفال من حيث دخول المدارس وغيره.وأوضح الحموري، أن الهدف الفعلي لمنع لم الشمل، هو تهجير المقدسيين من القدس، وتنفيذ خطة الترانسفير للمواطنين داخل الخط الأخضر؛ مقللاً في الوقت ذاته، من ضرورة التوجه إلى