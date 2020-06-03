جامعة الأزهر تُعلن تخفيضات في رسوم برامج الدراسات العليا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة الأزهر في غزة، اليوم، تخفيضات كبيرة في رسوم بعض برامج الدراسات العليا، تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وإيماناً منها بالمسؤولية المجتمعية، وبحق الجميع في التعليم.وجاء الإعلان بقرار من هيئة مكتب مجلس الأمناء، بالمصادقة على قرار مجلس الجامعة، الذي يرأسه الأستاذ الدكتور أحمد التيان، بالموافقة على تخفيض الرسوم الدراسية في بعض برامج الدراسات العليا.