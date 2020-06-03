الاحتلال يبث الرعب بين المواطنين لإجبارهم على التواصل مع "الإدارة المدنية"

وأضاف ضراغمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يواصل تصعيد ممارساته وتنكيله بالمواطنين عبر التدريبات العسكرية، وطرد الرعاة من أرضيهم، وحرق المزروعات، وتدمير خطوط المياه، وذلك تمهيداً لضم الأغوار والاستيلاء عليها.

















رام الله - دنيا الوطنقال الناشط الحقوقي في منطقة الأغوار، عارف ضراغمة: إن الاحتلال الإسرائيلي، يحاول بث الرعب بين أوساط المواطنين في الأغوار، من خلال تهديدهم بوضع حواجز دائمة على مداخل القرى، وفرض مزيد من الإجراءات العسكرية عليهم، في محاولة لإجبارهم على التواصل مع ما تسمى "الإدارة المدنية".