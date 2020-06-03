مستشار رئيس الوزراء: الدول المانحة أكدت على استمرار دعم الفلسطينيين ورفضت خطة الضم



وأوضح العزم، أنه تم الحديث خلال اجتماع الدول المانحة عن اتجاهين أساسيين، الأول التأكيد على دعم وكالة (أونروا) وعلى القرار الدولي القاضي، بعدم السماح بإنهاء عملها، إلى جانب الاتجاه الآخر المتمثل بإعادة تخصيص المساعدات، التي كانت موجودة لدعم المشاريع من أجل معالجة آثار جائحة (كورونا).



وأكد العزم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، على أن الاتصالات لا تزال جارية، وتم عقد سلسة من اللقاءات، آخرها مع مسؤول الصليب الأحمر الدولي؛ لمتابعة التطورات الميدانية على الأرض، وصولاً إلى بلورة خطة واضحة وموقف دولي لإيقاف الضم، مشيداً بالمواقف العربية التي صدرت مؤخراً، وأدت للمساعدة في بلورة الموقف الدولي.





من جهة ثانية، وصف العزم، اجتماع رئيس الوزراء، بوزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، أمس، بالمميز، الذي يعكس توجهات وسياسات الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء، مستشار رئيس الوزراء، الدكتور أحمد العزم: إن اجتماع الدول المانحة، أمس، والذي ضم 21 وزير خارجية دولة، أكد على استمرار دعم شعبنا بكافة المجالات، ورفض خطة الضم الإسرائيلية.