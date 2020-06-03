عويضة: تراجع الأرباح في بورصة فلسطين بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي

ولفت عويضة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن توقّف التداول لحوالي 40 يوماً خلال فترة الإغلاق، وتوقف النظام المصرفي عن العمل خلال فترة الطوارئ، أدّى إلى تراجع قيم وأحجام التداول ما يعني أن الأزمة الاقتصادية موجودة فعلياً، وهناك قطاعات تضررت بشكل كبير.





وأشار عويضة إلى توقعات بانكماش الناتج القومي الفلسطيني في العام الجاري، بنحو 8 إلى 12%، الأمر الذي سينعكس على الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي على أرباح الشركات المدرجة.



وأكد عويضة، أن عدداً كبيراً من الشركات، قام بأخذ مخصصاته المالية في الربع الأول من أزمة (كورونا) فيما تحفظت شركات أخرى على نتائجها المالية.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أحمد عويضة: إن هناك تراجعاً في الأرباح بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً تراجع الحركة الاقتصادية.