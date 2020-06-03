العالول: لقاءات للثوري والقوى الوطنية اليوم للتأكيد على الالتفاف حول القيادة



وقال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن القيادة تواصل عقد الاجتماعات على المستويات كافة، سواء بخلية الأزمة أو الاجتماعات المستمرة للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح.





وشدد العالول على أن موقف القيادة، وقرارها بالتحلل من الاتفاقات مع تل أبيب وواشنطن، قرار نهائي ولا رجعة عنه ما دام هناك نية للضم، وتنفيذ ما تسمى (صفقة القرن)، مؤكداً أن القرار لاقى إجماعاً من كل فئات شعبنا، جراء التغول الإسرائيلي بحق شعبنا وقضيته الوطنية.



وأشار نائب رئيس حركة فتح إلى أن ما يبحث حالياً، هو تبعات القرار على الأرض، مشدداً على أهمية التحالف والالتفاف والانسجام بين كل مكونات شعبنا حول القيادة في مواجهة الاحتلال وسياساته.



وأضاف العالول: أنه تم البدء بحراك واسع في كل أرجاء الوطن، بلقاءات تعقد مع جميع مكونات المجتمع للإعداد وإعادة تشكيل لجان الطوارئ والحراسة، ولجان لرعاية أوضاع المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنيعقد المجلس الثوري، والقوى والفصائل الوطنية، اجتماعين منفصلين لهما، اليوم، للتأكيد على موقف القيادة التحلل من الاتفاقيات الموقعة، في ظل قرار حكومة الاحتلال، ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.