قدورة فارس: الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر خَطِر والورم السرطاني يزداد



وقال فارس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إنه بانتظار نتائج آخر فحص للأسير أبو وعر لتوضيح حقيقة ومستوى تطور المرض، والتي من المقرر، أن تخرج بعد نحو ثلاثة أيام، مؤكداً في السياق، أن إدارة السجون تواصل سياسة الإهمال الطبي بشكل متعمد ووحشي، بحق الأسرى المرضى.



وبشأن الأسير سامي جنازة، والذي علّق إضراباً مفتوحاً عن الطعام، استمر لأكثر من عشرين يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري، أكد فارس، أن الاتفاق تم بحضور الهيئة القيادية لحركة فتح في سجن (النقب) والتي بذلت جهوداً حثيثة في مساندة إضراب الأسير جنازة، معتبراً هذه الوقفة خطوة إلى الأمام، باتجاه توحيد تحركات الحركة الأسيرة داخل السجون.

رام الله - دنيا الوطنحذّر رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، من الوضع الصّحيالخطير للغاية، للأسير المريض بالسّرطان، كمال أبو وعر، الذي وصل وزنه قرابة 40 كيلو، موضحاً أن الورم يزداد ولا يتراجع على الرغم من تلقيه لجلسات الكيماوي العديدة.