شاهد.. وزير مصري: الحكومة فرضت حظراً كاملاً مرتين ولم تعلن عنهما

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدولة للإعلام المصري، أسامة هيكل: إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس (كورونا) كانت تناقش كافة السيناريوهات لمجابهة الوباء، بما في ذلك الحظر الكامل.وأوضح هيكل، أمس الثلاثاء، خلال لقاء على قناة (النهار)، أن "الحظر الموجود يُعد طبياً وليس سياسياً أو أمنياً، وبالتالي الجميع فيه شركاء، فالحكومة اتخذت هذا القرار خوفاً منها على حياة المواطنين، ويجب على المواطنين، أن يشعروا بالخوف على أسرهم وأهاليهم وأولادهم أيضًا".وأضاف، أن الحكومة قامت بعمل حظر كلي مرتين في أزمة (كورونا) دون الإعلان عن ذلك بشكل صريح، وهو يوم شم النسيم، وأسبوع عيد الفطر.وأشار الوزير المصري، إلى أن إجازة عيد الفطر، كان من المفترض، أن تكون 3 أيام في القطاع الحكومي، ويومين فقط في القطاع الخاص، ولكن أمرت الحكومة بأن تكون الإجازة 8 أيام بدءاً من الجمعة إلى الجمعة.