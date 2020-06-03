بلدية القرارة تُجري فحوصات مخبرية للتأكد من سلامة المياه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شرعت بلدية القرارة، وبالتعاون مع الطب الوقائي، بأخذ عينات من مياه الشرب؛ لإجراء فحوصات مخبرية؛ للتأكد من سلامتها وملاءمتها للاستهلاك، وذلك بهدف المحافظة على سلامة المواطنين الصحية.



وقال مسؤول قسم المياه في البلدية، م. طراد النجيلي: "إنه تم أخذ عينات من المياه المستخدمة في المطاعم والمخابز ومحطات التحلية في القرارة؛ ليتم فحصها في مختبر الصحة العامة بوزارة الصحة، والذي يعد المختبر الرئيسي للصحة".



وأضاف بأن عينات الفحص، يتم أخذها بشكل دوري من خلال موظف الطب الوقائي، م. إياد مهنا؛ ليتم إجراء الفحوصات في مختبرات الوزارة، والتأكد من سلامة مياه الشرب المستخدمة وخلوها من الملوثات.



وأشار النجيلي إلى أنه يتم إجراء فحوصات بيولوجية وكيميائية أخرى بشكل دوري بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، للتأكد من سلامة المياه، التي تنتجها الآبار التابعة للبلدية، قبل ضخها على شبكات المواطنين.