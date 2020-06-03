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دولي

شوارع مومباي الهندية مهجورة استعدادا لإعصار قوي

شوارع مومباي الهندية مهجورة استعدادا لإعصار قوي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
خلت شوارع مدينة مومباي الهندية مع اقتراب إعصار يندر أن تتعرض له أكثر مدن الهند سكانا، وابتعد آلاف المواطنين عن الساحل مما زاد من الضغوط على السلطات التي تواجه جائحة فيروس كورونا.

وقال ميناء جواهر لال نهرو، وهو أكبر ميناء للحاويات في الهند ويقع على مشارف مومباي، إن السلطات أمرت بإغلاقه لمدة 24 ساعة، وفق (روسيا اليوم).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الإعصار الذي يتحرك في بحر العرب "سيشتد على الأرجح ليصبح عاصفة عاتية خلال الساعات الست المقبلة".

وأضافت أن الإعصار قد يجتاح اليابسة بمنطقة الحدود الساحلية لولايتي مهاراشترا وجوغارات مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، وهو ما يعادل إعصارا من الفئة الأولى.

وسجلت مومباي، العاصمة المالية للهند، والمناطق المحيطة بها نحو 55 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 1700 وفاة حتى الآن.

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