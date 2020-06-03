عربي

مركز أبحاث: زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق

مركز أبحاث: زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية إن زلزالا بقوة 5.0 درجات هز منطقة الحدود الإيرانية العراقية اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان قد قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية إن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة ضرب شمال تشيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا، بحسب (اليوم السابع). 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على مسافة نحو 62 كيلومترا جنوب غربي سان بيدرو دي أتاكاما. ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار.

أخبار ذات صلة

عراقيون يسعون لتشريع قانون يُجرّم (الطائفية)

عراقيون يسعون لتشريع قانون يُجرّم (الطائفية)

الإمارات تتقدم على الولايات المتحدة في فاعلية القيادة بالتعامل مع (كورونا)

الإمارات تتقدم على الولايات المتحدة في فاعلية القيادة بالتعامل مع (كورونا)

الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة

الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة

كورونا: 121 وفاة و8.349 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

كورونا: 121 وفاة و8.349 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

مصر تُسجّل 1152 إصابة و47 حالة وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 1152 إصابة و47 حالة وفاة بفيروس (كورونا)

تحذير مصري لإسرائيل بشأن الإجراءات الأحادية وخطة ضم الضفة

تحذير مصري لإسرائيل بشأن الإجراءات الأحادية وخطة ضم الضفة

شاهد: مصر تُلزم المستشفيات الخاصة بتسعيرة محددة لعلاج مرضى (كورونا)

شاهد: مصر تُلزم المستشفيات الخاصة بتسعيرة محددة لعلاج مرضى (كورونا)

شاهد: موقف طريف لوزيرة إماراتية خلال مؤتمر دولي حول اليمن

شاهد: موقف طريف لوزيرة إماراتية خلال مؤتمر دولي حول اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

رأفت يُدين الإجراءات التهويدية التي تدفع بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

رأفت يُدين الإجراءات التهويدية التي تدفع بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

أربعة أسرى يدخلون أعواما جديدة

أربعة أسرى يدخلون أعواما جديدة

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع تأهيل مشغل مهني بمدرسة ذكور بير نبالا الثانوية

"التربية" تتسلم مشروع تأهيل مشغل مهني بمدرسة ذكور بير نبالا الثانوية

غزة: &#34;الشباب والرياضة&#34; تعلن فتح التسجيل لقروض الزواج

غزة: "الشباب والرياضة" تعلن فتح التسجيل لقروض الزواج

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة بينهم فتية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة بينهم فتية

الأدلة الجنائية تكشف سرقة أحد المراكز التجارية بغزة

الأدلة الجنائية تكشف سرقة أحد المراكز التجارية بغزة

بعد التخفيض.. الزيان: إقبال على الترخيص من قبل السائقين للاستفادة بخصم 50%

بعد التخفيض.. الزيان: إقبال على الترخيص من قبل السائقين للاستفادة بخصم 50%

مباحث التموين بغزة تُغلِق &#34;11 نقطةً بيع غاز&#34; مخالفة لشروط السلامة

مباحث التموين بغزة تُغلِق "11 نقطةً بيع غاز" مخالفة لشروط السلامة

منوعات

صورة نادرة للفنانة &#34;يسرا&#34; بالزي المدرسي

صورة نادرة للفنانة "يسرا" بالزي المدرسي

بعد فحص كورونا للمرة الرابعة.. أحمد السقا يدخل الحجر المنزلي مع أسرته

بعد فحص كورونا للمرة الرابعة.. أحمد السقا يدخل الحجر المنزلي مع أسرته

انتحار ممثلة هندية شابة بسبب حبيبها

انتحار ممثلة هندية شابة بسبب حبيبها

سما المصري قد تواجه هذه العقوبة القاسية

سما المصري قد تواجه هذه العقوبة القاسية

زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما

زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما

تشبه تارا عماد.. لقطات نادرة من حفل زفاف أنعام سالوسة

تشبه تارا عماد.. لقطات نادرة من حفل زفاف أنعام سالوسة

رجاء الجداوي تدخل مرحلة &#34;فقدان الوعي&#34;

رجاء الجداوي تدخل مرحلة "فقدان الوعي"

وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم &#34;سامبو&#34;

وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم "سامبو"

نقل رجاء الجداوي للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

نقل رجاء الجداوي للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

صدمة في بوليوود بعد وفاة &#34;واجد خان&#34;

صدمة في بوليوود بعد وفاة "واجد خان"

عربي

الإمارات تتقدم على الولايات المتحدة في فاعلية القيادة بالتعامل مع (كورونا)

الإمارات تتقدم على الولايات المتحدة في فاعلية القيادة بالتعامل مع (كورونا)

الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة

الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة

كورونا: 121 وفاة و8.349 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

كورونا: 121 وفاة و8.349 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

مصر تُسجّل 1152 إصابة و47 حالة وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 1152 إصابة و47 حالة وفاة بفيروس (كورونا)