إيطاليا ترفض مخطط الضم: مبدأ الدولتين الحل الوحيد لضمان السلام

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رام الله - دنيا الوطن

عبّرت إيطاليا، عن قلقها إزاء احتمال قيام إسرائيل، بضم أجزاء من الصفة الغربية، وغور الأردن.



وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، اليوم الأربعاء: إن هذه الخطة والأعمال أحادية الجانب، إذا ما تم تنفيذها، فإنها ستعرض أي احتمال لاستئناف محادثات السلام المباشرة للخطر.



وأكدت أن إيطاليا لا تزال ترى بأن حل الدولتين، هو الوحيد القادر على ضمان السلام، والتنمية في الشرق الأوسط، الذي تم التفاوض عليه مباشرة من قبل الطرفين.



وأشارت إلى أن إيطاليا تخطط لتقديم نحو 25 مليون يورو للفلسطينيين، الذين يعيشون في فلسطين، والدول المجاورة العام الجاري، في ضوء حالة الطوارئ بسبب فيروس (كورونا) المستجد بهدف تعزيز الخدمات الصحية.



وقالت الخارجية الإيطالية: إنه تمت الموافقة على مساهمة بقيمة 8 ملايين يورو للبنك الدولي، لبناء محطة تحلية للمياه في قطاع غزة، لتشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني المستدام.