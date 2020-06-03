"التربية" تتسلم مشروع تأهيل مشغل مهني بمدرسة ذكور بير نبالا الثانوية

تسلمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، مشروع تأهيل مشغل مهني للتكييف والتبريد في مدرسة ذكور بير نبالا الثانوية.





واشتمل المشروع على أعمال تأهيل المشغل، بما فيها أعمال الدهان، واستبدال النوافذ، وتوريد و تركيب خزائن خارجية للغاز وغيرها، إذ بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 19 ألف دولار، ويتوقع أن يخدم هذا المشغل 40 طالباً.





رام الله - دنيا الوطنوأوضحت الوزارة، أن هذه المشاريع، تهدف لتعزيز التعليم المهني في المدارس الثانوية، بما ينسجم مع حاجات سوق العمل، مشيرةً إلى أن تمويل هذا المشروع، تم من خلال سلة التمويل المشترك (JFA)؛ والتي تضم كلاً من ألمانيا وفنلندا وإيرلندا والنرويج.