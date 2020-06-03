غزة: "الشباب والرياضة" تعلن فتح التسجيل لقروض الزواج

علنت وزارة الشباب والرياضة - صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عن فتح باب التسجيل للحصول على قرض الزواج الحسن دورة (أبريل/2020) بقيمة (2000) دولار، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 7/6/2020 وحتى يوم الخميس الموافق .11/6/2020







قال مدير عام صندوق دعم الشباب عصام الهبيل، إن الفئة العمرية المستهدفة لدورة شهر أبريل 2020 هي الفئة العمرية من (22-35) عاما، من خلال التسجيل الإلكتروني عبر نظام الدخول الحكومي الموحد من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب .

وأشار الهبيل إلى أن الآلية المعتمدة بعد إنتهاء التسجيل، هي إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين ولكن بدون دعوة الشباب لحضور القرعة هذه المرة بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء "كورونا".





حيث سيقتصر الحضور على مجموعة محددة من الشباب وبث القرعة مباشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق والوزارة.