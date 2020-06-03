الكيلة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) منذ أمس.. ونتائج 200 عينة سلبية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين منذ أمس، وأن نتائج 200 عينة ظهرت نتائجها سلبية.



وأوضحت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بـ (كورونا) هو 94، منها 23 حالة في القدس وضواحيها، و13 في الخليل، و16 في قلقيلية، و42 حالة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن المصاب بعد 21 يوماً من إصابته، يتم إعلان تعافيه حتى لو كانت النتيجة إيجابية، وفقاً لمعايير محددة أبرزها عدم وجود أعراض كالحرارة وغيرها، موضحة أن بقايا الفيروس تبقى في جسم المصاب إلا أنها غير معدية، ما يدعو إلى ضرورة التزام المتعافي بالحجر المنزلي لـ 14 يوماً.



وأعلنت الكيلة، أن فرقاً ستتوزع على كافة المحافظات اليوم، من أجل متابعة تنفيذ البروتوكول الصحي في المؤسسات، نظراً لعدم وجود التزام من عدد من المؤسسات بالإجراءات الصحية المطلوبة.