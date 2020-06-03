نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة بينهم فتية

صورة أرشيفية- الجيش الاسرائيلي يعتقل أحد الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، (11) مواطناً من الضفة.



وقال نادي الأسير: إن قوات الاحتلال، اعتقلت خمسة مواطنين من بلدتي سلواد ودير أبو مشعل قضاء رام الله والبيرة وهم: موسى أحمد حامد (22 عاماً) من سلواد، وباسل مفيد عطا، وأكرم فاتح زهران، ومحمد عبد الحكيم عطا، ومحمد نوح عطا، وتتراوح أعمارهم ما بين (17 و18 عاماً).



ومن مخيم الفارعة وبلدة طمون، اعتقل الاحتلال زكريا فايز عوض، وعزام علي جوابرة، بالإضافة إلى نعمان ناصر بني عودة.



ومن قلقيلية، اعتقل الاحتلال الفتى إياد صالح نوفل (17 عاماً) وذلك بعد استدعائه للمقابلة، ومن بلدة العيساوية محمد هيثم مصطفى، وأشرف شماسنة من بلدة قطنة.