دولي

نتنياهو يُقرر عدم إغلاق المدارس في أعقاب عودة تفشي (كورونا)

نتنياهو يُقرر عدم إغلاق المدارس في أعقاب عودة تفشي (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، جلسة تقدير موقف في أعقاب تفشي فيروس (كورونا) في عدد من المؤسسات التعليمية في إسرائيل. 

ووفقاً لموقع (واللا) الإسرائيلي، تمخض عن الجلسة، قرار بعدم العودة لإغلاق المدارس التعليمية، بالرغم من توصية وزير الصحة يولي أدلشتاين، بإغلاق المدارس الإعدادية. 

ويشار إلى أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، قد وصل حتى الآن إلى أكثر من 17.258 من بينهم 72 مصابًا، من بينهم 29 وصفت حالتهم بالخطيرة للغاية، كما وصل عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل حتى اللحظة إلى 290 شخصًا.


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