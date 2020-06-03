بعد التخفيض.. الزيان: إقبال على الترخيص من قبل السائقين للاستفادة بخصم 50%

خليل الزيان الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أ. خليل الزيان، الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات، ومدير عام سلطة الترخيص بغزة، بأن دوائر الترخيص، شهدت إقبالاً بعد عيد الفطر المبارك؛ للاستفادة من قرار الخصم 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي، مشيراً إلى أن الكثير من السائقين، شرعوا بترخيص مركباتهم بعد قرار الوزارة بالتخفيض.



وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بتخفيض رسوم مركبات العمومي إلى نسبه تتراوح من 30 إلى 50% على المركبات العمومية في قطاع غزة، وذلك للتخفيف عن السائقين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وجائحة (كورونا).



ولقي هذا القرار استحساناً كبيراً لدى شريحة كبيرة من السائقين، الذي يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة.



من جانبه، دعا الزيان إلى اغتنام الفرصة، وترخيص السائقين لمركباتهم، حيث تم تخفيض رسوم المركبات العمومية بمقدار 750 شيكلاً في السنة.