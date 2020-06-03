عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل عشرات المستوطنين اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، بعد إعادة فتحه بعد الإغلاق الذي استمر 69 يوماً.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، صباح اليوم الأربعاء، تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت في ساحات المسجد أثناء عملية الاقتحام، التي تخللها أداء طقوس تلمودية.



وشهدت الأيام الماضية، اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في الأيام الأولى من إعادة فتحه.



وفي سياق متصل، أبعدت شرطة الاحتلال عن الأقصى موظف الأوقاف حسام سدر لمدة أسبوع، بعد أن اعتقلته أمس من ساحات المسجد الأقصى، واقتادته لمركز تحقيق (بن إلياهو) في البلدة القديمة، فيما اشترطت عليه العودة للتحقيق الأسبوع المقبل.



وتتواصل دعوات ما تسمى "بمنظمات الهيكل" المزعوم الاستيطانية؛ لاقتحام المسجد الأقصى، في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال من استهداف المقدسيين وملاحقة المرابطين وإبعادهم عن المسجد؛ لتسهيل اقتحامات المستوطنين، وتنفيذ مخططات ومشاريع تهويدية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.