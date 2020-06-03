عراقيون يسعون لتشريع قانون يُجرّم (الطائفية)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يسعى نشطاء عراقيون، إلى تشريع قانون يُجرّم (الطائفية) في البلاد، والضغط على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.



ورفع النشطاء وسم (#قانون تجريم الطائفية)، في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن مقدم البرنامج السياسي الساخر، أحمد البشير، الذي يقود الحملة، أن "مجموعة من القانونيين، أبدوا استعدادهم للبدء بكتابة مسودّة قانون يُجرّم الفتن الطائفية فعلاً وقولاً"، وفق (روسيا اليوم).



وقال: "سوف نبدأ بتشكيل لجنة متطوعين من الخبراء؛ لصياغة مسودّة القانون، وتسليمه بشكل رسمي".