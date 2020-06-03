الداخلية بغزة تُوضح آلية عودة صالات الأفراح والنوادي الرياضية والأسواق الشعبية للعمل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، اليوم الأربعاء، أن الداخلية، ستعقد اجتماعاً اليوم، مع أصحاب صالات الأفراح في قطاع غزة، لوضعهم في صورة الإجراءات الوقائية المطلوبة لإعادة فتح الصالات.



وبين البزم في تصريحات لإذاعة (القدس) أن هناك دراسة لتشغيل القطاعات، التي تم إغلاقها في قطاع غزة، جراء فيروس (كورونا) شيئاً فشيئاً، وخاصة النوادي والأسواق الشعبية.



وفي سياق مُنفصل، أشار الناطق بإسم الداخلية، إلى أنه سيتم اليوم وغداً مغادرة 1200 مواطن من مراكز الحجر الصحي بغزة، بعد انتهاء مدة حجرهم 21 يوماً، وذلك بعد فحص الجميع، والتأكد من أن نتائجهم سلبية، موضحاً أنه سيتبقى في الحجر الصحي من 350- 400 مواطن.



وأوضح، أنه سيتم إلزام المغادرين للحجر الصحي، بالجلوس في منزالهم وعدم الاختلاط لمدة أسبوع آخر، للتأكد بشكل كامل من خلوهم من (كورونا).