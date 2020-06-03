عاجل

  • البزم:سيتم اليوم عقد اجتماع مع أصحاب صالات الأفراح لوضعهم في الإجراءات الوقائية المطلوبة للفتح

  • "الشباب والرياضة" تعلن فتح التسجيل لقروض الزواج

  • مباحث التموين تُغلِق "11 نقطةً بيع غاز" مخالفة لشروط السلامة

شؤون فلسطينية

قطر: دعمنا شعب فلسطين بأكثر من 1.2 مليار دولار.. ونتوقع تدهور الوضع الأمني

قطر: دعمنا شعب فلسطين بأكثر من 1.2 مليار دولار.. ونتوقع تدهور الوضع الأمني
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت  قطر، اليوم الأربعاء، عن دعمها المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، واستعدادها لمواصلة بذل كل الجهود في هذا السبيل.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن دولة قطر، ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى أنها ساهمت في هذا الصدد بأكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي في السنوات الثماني الماضية، وفق ما نقلته صحيفة (الرأي) القطرية.

وأوضح وزير الخارجية القطري، في كلمة بالاجتماع الوزاري الافتراضي، للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، أن قطر ساهمت بدعم الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة بأكثر من 150 مليون دولار، خصصت جزءًا منها للتعامل مع أزمة (كورونا).

وأضاف "نحن نؤمن بأن هذا الاجتماع، يأتي في وقت مهم للغاية، حيث يعاني أشقاؤنا الفلسطينيون اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنياً من جراء الاحتلال والضغط الإضافي الجديد لأزمة (كورونا)".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري"إننا نود أن نسلط الضوء هنا على أهمية استمرار دعم الشعب الفلسطيني خلال هذه الأزمة، التي نعتقد أنها تمثل تحدياً كبيراً لنا جميعاً في العالم"، منوهاً إلى أن هذا التحدي ازداد صعوبة للفلسطينيين، بسبب الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى فشل المجتمع الدولي خلال السبعين عاماً الماضية في إنهاء الاحتلال الحالي، وإيجاد حل عادل لهذه الأزمة.

وأضاف: "إننا نشهد عبئًا إضافيًا مع الإجراءات التي يتخذها الإسرائيليون، ونعتقد أن هذا سيحدث تدهوراً للوضع الأمني، ويمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة، وأعتقد أن العالم بأسره ينظر إلى هذه التطورات بقلق شديد".

وشدد على "أننا في دولة قطر، نرفض أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتوقع تحديات لوجستية ستنشأ، خاصة مع ما يحدث في غزة والضفة الغربية"، محذراً من أن ذلك سيسبب تأخيراً في مشاريع الدول المانحة في تلك المناطق.

وأعرب عن اعتقاده، بأن محاولات إسرائيل بضم الأراضي المحتلة قسراً، ستبدد أية آمال حول عملية السلام العادل بين الطرفين، منوهاً إلى أن الدول العربية، اتخذت خطوة شجاعة في 2002 عبر تبني مبادرة السلام العربية، والتي نصت على بناء العلاقات الثنائية بين إسرائيل والدول العربية، مقابل الانسحاب من أراضي 1967 وعودة اللاجئين، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك أي مفاوضات منذ 2014 بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفاً: إننا بحاجة لرؤية خطوة جادة حيال ذلك، وموقف جدي من المجتمع الدولي.

وعبر عن تشجيع دولة قطر للدول المانحة على مواصلة دعمها لـ (أونروا) وللسلطة الفلسطينية، من أجل الاستجابة لهذه التحديات.

وأوضح، أن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ليس صراعًا اقتصاديًا، بل سياسياً يخلق الكثير من التحديات الاقتصادية.

وعبر عن خشيته من انخفاض مستوى الدعم للشعب الفلسطيني من الدول المانحة، في ظل الأزمة الاقتصادية في العالم بسبب الوباء، لافتاً إلى أن ذلك يفرض مزيداً من التحدي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم تجمع عين حجلة البدوي شرق أريحا بشكل كامل

الاحتلال يهدم تجمع عين حجلة البدوي شرق أريحا بشكل كامل

الداخلية بغزة تُوضح آلية عودة صالات الأفراح والنوادي الرياضية والأسواق الشعبية للعمل

الداخلية بغزة تُوضح آلية عودة صالات الأفراح والنوادي الرياضية والأسواق الشعبية للعمل

الاقتصاد بغزة تُصدر بياناً مهماً للبنوك ومكاتب الصرافة بخصوص الحوالات المالية وصرف العملات

الاقتصاد بغزة تُصدر بياناً مهماً للبنوك ومكاتب الصرافة بخصوص الحوالات المالية وصرف العملات

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح للدراسات العليا في الجزائر

"التعليم العالي" تُعلن عن منح للدراسات العليا في الجزائر

فتح: إسرائيل أوقفت التنسيق المدني بما فيه العلاج والسفر والتجارة

فتح: إسرائيل أوقفت التنسيق المدني بما فيه العلاج والسفر والتجارة

السفير طوباسي يلتقي متروبوليت الكنيسة الأرثوذكسية سيرافيم

السفير طوباسي يلتقي متروبوليت الكنيسة الأرثوذكسية سيرافيم

البردويل: سيتم إعادة التنسيق الأمني بحجة &#34;التنسيق المدني&#34; والمطلوب بناء قيادة وطنية موحدة

البردويل: سيتم إعادة التنسيق الأمني بحجة "التنسيق المدني" والمطلوب بناء قيادة وطنية موحدة

الاحتلال يهدم منزلاً في مسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً في مسافر يطا جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم تجمع عين حجلة البدوي شرق أريحا بشكل كامل

الاحتلال يهدم تجمع عين حجلة البدوي شرق أريحا بشكل كامل

الاقتصاد بغزة تُصدر بياناً مهماً للبنوك ومكاتب الصرافة بخصوص الحوالات المالية وصرف العملات

الاقتصاد بغزة تُصدر بياناً مهماً للبنوك ومكاتب الصرافة بخصوص الحوالات المالية وصرف العملات

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح للدراسات العليا في الجزائر

"التعليم العالي" تُعلن عن منح للدراسات العليا في الجزائر

السفير طوباسي يلتقي متروبوليت الكنيسة الأرثوذكسية سيرافيم

السفير طوباسي يلتقي متروبوليت الكنيسة الأرثوذكسية سيرافيم

الاحتلال يهدم منزلاً في مسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً في مسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتقالاته بالضفة والقدس

الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتقالاته بالضفة والقدس

حنا عيسى: الإصلاح الديمقراطي يعكس سيادة الشعب وهيمنته على مصيره

حنا عيسى: الإصلاح الديمقراطي يعكس سيادة الشعب وهيمنته على مصيره

تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء

تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء

منوعات

انتحار ممثلة هندية شابة بسبب حبيبها

انتحار ممثلة هندية شابة بسبب حبيبها

سما المصري قد تواجه هذه العقوبة القاسية

سما المصري قد تواجه هذه العقوبة القاسية

زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما

زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما

تشبه تارا عماد.. لقطات نادرة من حفل زفاف أنعام سالوسة

تشبه تارا عماد.. لقطات نادرة من حفل زفاف أنعام سالوسة

رجاء الجداوي تدخل مرحلة &#34;فقدان الوعي&#34;

رجاء الجداوي تدخل مرحلة "فقدان الوعي"

وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم &#34;سامبو&#34;

وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم "سامبو"

نقل رجاء الجداوي للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

نقل رجاء الجداوي للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

صدمة في بوليوود بعد وفاة &#34;واجد خان&#34;

صدمة في بوليوود بعد وفاة "واجد خان"

إصابة مذيعة CBC بفيروس &#34;كورونا&#34;.. وزوجة أحمد السقا من المخالطين

إصابة مذيعة CBC بفيروس "كورونا".. وزوجة أحمد السقا من المخالطين

جمال شقيقة ووالدة كيفانش تاتليتوغ يخطف الأضواء

جمال شقيقة ووالدة كيفانش تاتليتوغ يخطف الأضواء

عربي

الإمارات تتقدم على الولايات المتحدة في فاعلية القيادة بالتعامل مع (كورونا)

الإمارات تتقدم على الولايات المتحدة في فاعلية القيادة بالتعامل مع (كورونا)

الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة

الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة

كورونا: 121 وفاة و8.349 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

كورونا: 121 وفاة و8.349 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

مصر تُسجّل 1152 إصابة و47 حالة وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 1152 إصابة و47 حالة وفاة بفيروس (كورونا)