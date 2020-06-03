"التعليم العالي" تُعلن عن منح للدراسات العليا في الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر
عدد من المنح في الجزائر، بمجال الدراسات العليا للعام الدراسي 2020- 2021 وفي تخصصات مختلفة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر
عدد من المنح في الجزائر، بمجال الدراسات العليا للعام الدراسي 2020- 2021 وفي تخصصات مختلفة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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