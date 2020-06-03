إسرائيل تعمل على تطوير سلاح الجو السنغافوري
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع (إسرائيل ديفنس) الإسرائيلية، أن صورًا جديدة لطائرات (F16) التابعة لسلاح الجو السنغافوري، كشفت بأنها مزودة بأجهزة استطلاع وجمع معلومات استخبارية، من إنتاج شركة للصناعات الأمنية الإسرائيلية.
ذكر موقع (إسرائيل ديفنس) الإسرائيلية، أن صورًا جديدة لطائرات (F16) التابعة لسلاح الجو السنغافوري، كشفت بأنها مزودة بأجهزة استطلاع وجمع معلومات استخبارية، من إنتاج شركة للصناعات الأمنية الإسرائيلية.
ووفقًا للموقع، فإن الحديث يدور عن صور مفاجئة، تظهر مدى التدخل الإسرائيلي؛ لتطوير سلاح الجو السنغافوري، بالرغم من أن إسرائيل غير معتادة على إبرام الصفات العسكرية مع سنغافورة.
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