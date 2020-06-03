إسرائيل تعمل على تطوير سلاح الجو السنغافوري





ووفقًا للموقع، فإن الحديث يدور عن صور مفاجئة، تظهر مدى التدخل الإسرائيلي؛ لتطوير سلاح الجو السنغافوري، بالرغم من أن إسرائيل غير معتادة على إبرام الصفات العسكرية مع سنغافورة.











رام الله - دنيا الوطنذكر موقع (إسرائيل ديفنس) الإسرائيلية، أن صورًا جديدة لطائرات (F16) التابعة لسلاح الجو السنغافوري، كشفت بأنها مزودة بأجهزة استطلاع وجمع معلومات استخبارية، من إنتاج شركة للصناعات الأمنية الإسرائيلية.