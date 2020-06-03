الاحتلال يهدم منزلاً في مسافر يطا جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً من الصفيح في خربة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.





وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب جبور: إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، هدمت منزلاً من الصفيح والطوب، يؤوي عائلة المواطن أحمد محمود الحمامرة.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح، أن قوات الاحتلال، عززت من إجراءاتها ونشاطها الاستيطاني في مسافر يطا، والمتمثلة بعمليات الهدم، وإخطار السكان بوقف البناء، وإخطارهم بحجج وذرائع، تهدف إلى ترحيل السكان، وإجبارهم على ترك أراضيهم، لتوسيع البؤر الاستيطانية المنتشرة في مسافر يطا.