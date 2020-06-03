شاهد: إطلاق نار على الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار صوب مراكب الصيادين، قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال، لاحقت مراكب الصيادين في حدود أربعة أميال بحرية.وقامت زوارق الاحتلال الحربية، أمس الثلاثاء، بفتح نيران اسلحتها الرشاشة بشكل متقطع، باتجاه مراكب الصيادين شمال مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف دخانية في عرض البحر.ونشرت صفحة (توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة)، مقطعاً مصوراً يرصد قيام زوارق الاحتلال الحربية بسحب قارب صيد، والتوجه به إلى جهة مجهولة، وأكدت المصادر بأن قارب الصيد لا يعود لصيادي غزة، يُرجح باًن يكون قارباً مصرياً.في سياق منفصل، أطلقت قوات الاحتلال، النار تجاه أراضي المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرقي كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط قطاع غزة، صباح اليوم.