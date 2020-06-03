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الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتقالاته بالضفة والقدس

الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتقالاته بالضفة والقدس
صورة- الجيش الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في بعض المناطق.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة طوباس، وهم عزام جوابرة وزكريا فايز شحماوي من مخيم الفارعة، ونعمان ناصر بني عودة من بلدة طمون، بعد مداهمة منازلهم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هشام بشكار من مخيم عسكر شرقي نابلس، أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس، حيث كان متوجها لتوزيع دعوات لحفل زفافه المقرر بعد ثلاثة أيام.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة عند البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وأطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع صوب الفتية والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أشرف شماسنة من قرية قطنة بالقدس المحتلة، واعتقلت الأسير المحرر موسى حامد من رام الله، بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأنّ وحدة "اليمار" اقتحمت مخيم شعفاط، وتواجدت في عدة شوارع ومناطق، وتقوم بعمليات تفتيش واسعة بالمخيم.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها اليومية لمدن وبلدات الضفة  الغربية والقدس المحتلة، وتعتقل المواطنين بعد مداهمة وتفتيش منازلهم، وسط مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

 

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