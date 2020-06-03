جيش الاحتلال يستعد لسيناريوهات قد تحصل بأعقاب فرض خطة الضم





ووفقًا لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، تم إطلاع قادة الجيش على الخرائط الجديدة؛ استعدادًا لفرض السيادة الإسرائيلية عليها بدءًا من الشهر المقبل، كما كان قد أمر وزير الجيش بيني غانتس، رئيس الأركان، الجنرال أفيف كوخافي الاستعداد العسكري للخطوات السياسية المقبلة.





وأشارت الصحيفة، إلى أن الجيش الإسرائيلي، يستعد للعديد من السيناريوهات، التي قد تحصل في أعقاب فرض السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك وقوع عمليات ومظاهرات احتجاجية بالقرب من الحواجز، إضافة إلى السيناريو الأخطر، وهو اندلاع مواجهة عسكرية، سينضم إليها عشرات آلاف الفلسطينيين المسلحين، الأمر الذي من شأنه تغيير واجهة المنطقة.

رام الله - دنيا الوطناطّلع جنرالات هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، على خرائط فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، والتي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية.