تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت الحركة المرورية في قطاع غزة، حركة اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، والحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وأفادت الإدارة العامة للمرور، أنه لم يُسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي حوادث سير، وذلك بعد أن سجل يوم الاثنين ثلاثة حوادث سير، نتج عنها وفاة الطفل عبيدة إبراهيم البرس (سبع سنوات) إلى جانب 11 إصابة خلال الـ 24 ساعة.



وطالبت الإدارة العامة للمرور بقطاع غزة، قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك والآخرين للخطر.



وأضافت المرور: يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.