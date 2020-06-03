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الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة

الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت بعثة الأمم المتحدة لليبيا: إن الطرفين المتحاربين في البلاد، اتفقا على بدء محادثات؛ لوقف إطلاق النار، بعد قتال مكثف دام أسابيع قرب العاصمة طرابلس، أججه تدفق أسلحة أجنبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان نشرته على الإنترنت ونقلته (رويترز): إنها رحبت بخطة استئناف المحادثات التي تستند إلى اجتماعات ما يطلق عليه 5+ 5 التي شملت خمسة مسؤولين بارزين من كل طرف.

وشنت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوماً في نيسان/ أبريل 2019 لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

واستعادت حكومة الوفاق الوطني، بدعم تركي في الأسابيع الماضية العديد من المناطق في شمال شرق البلاد، وأغلب معاقلها في العاصمة، لكن الجيش الوطني الليبي، المدعوم من الإمارات وروسيا ومصر، قال: إنه استعاد السيطرة على بعض الأراضي يوم الاثنين.

وتم بالفعل الاتفاق مرتين خلال هذا العام على وقف لإطلاق النار، لكن القصف والقتال استمرا، واستقال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في آذار/ مارس، ولم يتفق مجلس الأمن الدولي بعد على تعيين مبعوث جديد، مما عقد جهود السلام بدرجة أكبر.

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