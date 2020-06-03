إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء مواجهات اندلعت بعد منتصف الليل في مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية: إن مواجهات، اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة عند البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع صوب الفتية والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء مواجهات اندلعت بعد منتصف الليل في مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية: إن مواجهات، اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة عند البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع صوب الفتية والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
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