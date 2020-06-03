إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

صورة لجنود الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء مواجهات اندلعت بعد منتصف الليل في مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر محلية: إن مواجهات، اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة عند البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع صوب الفتية والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.