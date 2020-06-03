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صور: غزيًّون يؤدون أول صلاة فجر بالمساجد بعد إغلاقها بسبب (كورونا)

صور: غزيًّون يؤدون أول صلاة فجر بالمساجد بعد إغلاقها بسبب (كورونا)
جانب من صلاة الفجر اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أدى العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء،  الموافق 3 حزيران/ يونيو 2020، صلاة الفجر الأولى، وذلك بعد قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بإعادة فتح المساجد لجميع الصلوات، وفق الإجراءات الصحة للوقاية من فيروس (كورونا).

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الهادي الأغا، في مؤتمر صحفي عقده منذ أيام، على قرار فتح المساجد في جميع الصلوات، مع بقاء رخصة الصلاة في البيوت.

وطالب الأغا بضرورة التزام الإجراءات الوقائية التي سبق التنصيص عليها، من اصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين في الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال، مشددًا على ضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد.

ودعا وكيل الوزارة العاملين في المساجد إلى تعقيم المساجد بشكل مستمر، وفتحها قبل الأذان بـ (10) دقائق، وتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، لتكون (10) دقائق في جميع الصلوات، باستثناء صلاة الفجر فتكون (20) دقيقة.




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