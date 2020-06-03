الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط بالقدس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت وحدة (اليمار) التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، عدة مناطق بمدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أنّ وحدة (اليمار) اقتحمت مخيم شعفاط، وتواجدت في عدة شوارع ومناطق، وتقوم بعمليات تفتيش واسعة بالمخيم.