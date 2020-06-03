الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تُصدر تنويهاً حول عودتها للعمل

الهيئة العامة للتأمين والمعاشات غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال المفوض الإعلامي للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية، نبيل برزق، في بيان صحفي: "إن الهيئة قررت البدء بالتدرج، بفتح أبواب مقراتها على النحو التالي":



أيام الأحد والثلاثاء والخميس، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، (10صباحاً حتى1 ظهراً)، ابتداء من الأسبوع المقبل الأحد الموافق 7/6/2020.



وأشار برزق، إلى أنه سيتم استقبال المراجعين من المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في كل مقرات الهيئة بغزة، والشمال، والوسطى، وخانيونس، ورفح.



كما نوه إلى أنه تقرر كذلك عودة العمل بالمقر العام للهيئة برام الله يومياً، برئاسة اللواء صلاح شديد، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وبكل المحافظات الشمالية، باستثناء الخليل وقلقيلية، بصفة متقطعة، حسب الضرورة الصحية.



وأعرب برزق عن تمنياته بالسلامة لجميع المتقاعدين العسكريين، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة، حرصاً على سلامة الجميع.