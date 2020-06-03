شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً إلى بارد، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد، إن الجو يكون غداً الخميس غائماً جزئياً إلى صافٍ وحاراً نسبياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو صافيًا بوجه عام، وحاراً نسبياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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