دولي

الولايات المتحدة: الإصابات بفيروس (كورونا) تصل إلى 1.8 مليون حالة

الولايات المتحدة: الإصابات بفيروس (كورونا) تصل إلى 1.8 مليون حالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، إجمالي مليون و802740 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

يأتي ذلك، بعد تسجيل 14790 حالة إصابة جديدة، فيما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية: إن عدد حالات الوفاة زاد 761 حالة ليصبح 105157 حالة.

من جهة أخرى، قالت مديرة البرنامج العسكري لأبحاث الأمراض المعدية في الجيش الأمريكي، ويندي سامونز جاكسون، إنه من المتوقع إنتاج لقاح ضد (كورونا) مع نهاية السنة الحالية.

وفي حديثها للصحفيين، قالت الخبيرة الطبية: إنه "من المعقول توقع إنتاج شكل من أشكال لقاح، يمكن توفيره في مرحلة ما لفئة معينة من السكان، بحلول نهاية السنة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

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