شؤون فلسطينية

فتح: نقف مع السلطة الوطنية في تحمل المسؤوليات

فتح: نقف مع السلطة الوطنية في تحمل المسؤوليات
اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي، أن حركة (فتح) بكافة أطرها التنظيمية، تقف على قلب رجل واحد مع السلطة الوطنية في تحمل المسؤوليات.

يأتي ذلك، بعد قرار القيادة الفلسطينية، باعتبار منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا، وما نتج عن ذلك من إجراءات.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا نخوض معركة البقاء والوجود والهوية الوطنية والاستقلال، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أن نعيش أو نحيا عبيداً في أرضنا وأرض الأجداد في نظام (أبرتهايد) عنصري تفرضه إسرائيل".

 وأضاف القواسمي: "أننا جاهزون لدفع ثمن الحرية والكرامة والاستقلال".

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