فتح: نقف مع السلطة الوطنية في تحمل المسؤوليات





وأضاف القواسمي: "أننا جاهزون لدفع ثمن الحرية والكرامة والاستقلال".

يأتي ذلك، بعد قرار القيادة الفلسطينية، باعتبار منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا، وما نتج عن ذلك من إجراءات.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا نخوض معركة البقاء والوجود والهوية الوطنية والاستقلال، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أن نعيش أو نحيا عبيداً في أرضنا وأرض الأجداد في نظام (أبرتهايد) عنصري تفرضه إسرائيل".