تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-13 28-17 28-17 بيت لحم 25-13 28-17 28-17 رام الله والبيرة 24-12 27-16 27-16 طولكرم 26-17 28-18 28-18 نابلس 26-14 29-18 29-18 قلقيلية 26-17 28-18 28-18 جنين 29-16 32-19 32-19 سلفيت 25-13 28-17 28-17 طوباس 29-16 32-19 32-19 روابي 26-14 29-18 29-18 الخليل 24-12 27-16 27-16 غزه 25-18 28-19 28-19 أريحا 33-21 35-23 35-23 خانيونس 25-18 28-19 28-19 الأغوار الشمالية 31-19 33-21 33-21 رفح 26-17 29-18 29-18

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً إلى بارد، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وحاراً نسبياً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: