قدري أبو بكر: إسرائيل سلمت أموال المقاصة كاملة للسلطة عن شهري مارس وأبريل

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن إسرائيل، سلمت السلطة الفلسطينية، أموال المقاصة كاملة عن شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين.





وأوضح أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن إسرائيل لم تخصم مستحقات ورواتب عائلات الشهداء والأسرى، كما فعلت على مدار عام ونصف العام، مشيراً إلى أنه من غير المعروف، إن كانت إسرائيل، ستسلم الأموال كاملة عن شهر أيار/ مايو الماضي دون خصم تلك المستحقات.





وأشار أبو بكر، إلى أن تلك الأموال، تقدر بـ 50 مليون شيكل، لافتاً إلى أن القرار تم من الجانب الإسرائيلي دون أي توافق مع السلطة الفلسطينية.





وبين أبو بكر، أنه تم التوافق مع البنوك، وبناء على رسائل من سلطة النقد الفلسطينية، على صرف رواتب عائلات الشهداء والأسرى، لافتاً إلى أن البنك الوطني الحكومي، سيكون جاهزاً خلال شهرين أو أربعة أشهر على أبعد تقدير.

خاص دنيا الوطن