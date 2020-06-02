الشيخ كمال الخطيب يدعو لليقظة وعدم الغفلة عن المسجد الأقصى

قبة الصخرة في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في أراضي عام 48، أن المسجد الأقصى المبارك، بحاجة لمن يطهره من دنس الاحتلال، ويزيل عنه فيروس الاستيطان والتهويد.



ودعا الخطيب الشعب الفلسطيني لليقظة، وعدم الغفلة عن المسجد الأقصى، مؤكداً أن الشعب أفشل، وسيفشل أي محاولة لوضع أقدام مشبوهة فيه، كما وجه تحية للموقف الأردني المدافع عن الأقصى، والثابت من هذه القضية، التي تخص كافة المسلمين.



وشدد الخطيب على أن الأقصى، لن يكون إلا إسلامياً، وسيبقى مسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولن يكون هناك هيكل أو معبد لليهود، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



كما حذر الخطيب، من محاولة بعض الجهات التي وصفها بالمشبوهة، العبث بالأقصى من خلال اجتماعها مع الاحتلال الإسرائيلي؛ لوضع قدم لها في المسجد.



ونوه إلى أن من يخدم الاحتلال، لن يكون خادماً للأقصى، مشيراً الى وجود محاولات سابقة من بعض الجهات؛ للاستيلاء على منازل مجاورة للمسجد.



وقال الخطيب:" الفرحة غامرة بعد عودة الصلاة في المسجد الأقصى، وهي تعادل فرحة إفشال نصب البوابات الإلكترونية، لكنها فرحة منقوصة، ولن تكتمل إلا بزوال الاحتلال" مضيفاً: "الشعب الفلسطيني لن يكن، ولن يستكين عن حماية المسجد الأقصى، وأداء دوره في الدفاع عنه".