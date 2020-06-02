(حماية) يدين سياسة الاحتلال بمدينة القدس ويدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري





وكان آخرها، وفق بيان للمركز وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إجبار قوات الاحتلال المواطنين المقدسيين، علاء أحمد برقان وماجد محمد جعابيص، على هدم منزليهما ذاتياً، بالإضافة لإقدامها على هدم ستة محلات تجارية قيد الانشاء، في جبل المكبر جنوب مدينة القدس.





وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزلاً في حي سلوان جنوب القدس، تعود ملكيته للمواطن أحمد أبو دياب.



ومركز حماية لحقوق الانسان، إذ يدين سياسة الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في هدم منازل ومنشآت في مدينة القدس المحتلة، بهدف فرض أمر واقع، يصعب معه التوصل لأي حل مستقبل، فإنه يؤكد أن سياسة سلطات الاحتلال، تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافةً لكونها تشكل مساساً بالمدنيين وحقوقهم ومخالفة واضحة للمبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.





ويعتبر المركز، أن سياسة هدم المنازل والمنشأة والممتلكات المدنية في الأراضي المحتلة بمثابة عقوبات جماعية تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتمثل جريمة دولية، وتندرج في إطار جرائم الحرب التي ورد ذكرها في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.





وعليه؛ فإن المركز، يدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري لحماية المقدسيين، ومن خلال الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الوقف الفوري لسياسة هدم المنازل والمنشآت في الأراضي المحتلة عموماً، وفي مدينة القدس على وجه الخصوص.

رام الله - دنيا الوطندان مركز حماية لحقوق الإنسان، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المستمرة بحق المواطنين المقدسيين وسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي تستمر في إطار غير قانوني، يعتمد على الاضطهاد والسيطرة الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال ضد المقدسيين.