قوات الاحتلال تهدم خيمتين في نابلس وتخطر بهدم أخرى بالخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، خيمتين في قرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس، فيما أخطرت مواطنين بإزالة خيمتين سكنيتين في قرية التوانة شرق يطا جنوب محافظة الخليل.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوة احتلالية اقتحمت قرية اللبن الشرقية وهدمت خيمتين للمواطن عبد الباسط النوباني، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين بإزالة خيمتين سكنيتين في قرية التوانة شرق يطا جنوب محافظة الخليل.



وأفاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال أخطرت شفهيا مواطنين من عائلة ربعي، بإزالة خيمتين سكنيتين، يقطنانهما وعائلاتهما في قرية التوانة.