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مصر تُسجّل 1152 إصابة و47 حالة وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 1152 إصابة و47 حالة وفاة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر، اليوم الثلاثاء، 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، نزولاً من 1399 حالة يوم الاثنين، كما سجلت 47 حالة وفاة ارتفاعاً من 46 حالة أمس.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الثلاثاء 27536 حالة من بينها 6827 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة"، وفق وكالة (رويترز). 

وأضاف: أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء، أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ آذار/ مارس، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئياً.

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