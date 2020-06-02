شؤون فلسطينية

شاهد: سلطات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس

شاهد: سلطات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس
هدم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، في القدس، اليوم الثلاثاء، المواطن نعيم صالح فراح، على هدم مسكنه الخشبي في بلدة بيت حنينا، كان أقامه لغرض تزويج ابنه.

وأشار المقدسي فراح، إلى أن الاحتلال، كان قد هدم منزله قبل (19 عاماً)، رغم دفعه غرامات باهظة، الأمر الذي دفعه بعدها لبناء مسكن لا يتجاوز مساحته 60 متراً يؤوي فيه أكثر من 11 فرداً من عائلته، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

 

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