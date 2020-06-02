النرويج تُوجه دعوة لإسرائيل بشأن خطة ضم الضفة الغربية

وجهت النرويج، دعوة لإسرائيل، بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية، وفرض السيادة عليها، داعيةً لعدم ضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة.



وترأس النرويج لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والتي اجتمعت اليوم الثلاثاء؛ لبحث خطة إسرائيل مد سيادتها على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والتي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة فيها، وفق وكالة (رويترز).



وقالت وزيرة خارجية النرويج، إينه إريكسن سوريدي لـ (رويترز) بعد الاجتماع: "إن أي خطوة منفردة، ستلحق ضرراً بعملية السلام، وهذا الضم سيكون خرقاً ومخالفة بشكل مباشر للقانون الدولي).



وأضافت سوريدي: أنها تحدثت وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي؛ لحث إسرائيل على استئناف المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين، وتفادي التحركات المنفردة، مضيفةً: "هذا سيقوض احتمال التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين".

رام الله - دنيا الوطن