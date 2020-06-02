دولي

إسرائيل تُسجّل قفزة بأعداد وفيات فيروس (كورونا)

إسرائيل تُسجّل قفزة بأعداد وفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل، قفزة في أعداد الوفيات والمصابين بفيروس (كورونا) المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 290 وفاة و17,285 إصابة بالفيروس، بينهم 28 بحالة خطيرة.

واعتبرت الوزارة، أن الحصيلة اليومية، تمثل أكبر ارتفاع لعدد ضحايا الجائحة في إسرائيل منذ أيام عدة، وتأتي بعد فترة من عدم تجاوز هذا العدد مستوى الحالة الواحدة يومياً.

وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) قفزة حادة مقارنة مع الأيام السابقة، حيث تم تسجيل 116 حالة؛ لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 17285 مصاباً، وذلك في أكبر ارتفاع يومي منذ 2 أيار/ مايو.

ويبلغ عدد الإصابات النشطة، حسب وزارة الصحة، 2055 حالة، بينها 28 تعتبر حرجة، بينما وصلت حصيلة المتعافين إلى 14490 شخصاً.

وسبق، أن رفعت السلطات الإسرائيلية معظم القيود العامة، التي تم فرضها بسبب انتشار الفيروس، إلا أن استئناف التفشي في الأيام الماضية، دفعها إلى التفكير بإعادة بعض الإجراءات الاحترازية.

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