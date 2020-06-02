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نتنياهو: لدينا فرصة تاريخية لتطبيق السيادة على الضفة وملتزمون بالخطة الأمريكية

نتنياهو: لدينا فرصة تاريخية لتطبيق السيادة على الضفة وملتزمون بالخطة الأمريكية
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لديها فرصة تاريخية لتطبيق السيادة وبسطها على الضفة الغربية، مشدداً على أنه ملتزم بالخطة الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".

وأوضح نتنياهو، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13، أن بلاده على تواصل مستمر مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن بعض رؤساء مجالس المستوطنات في طور تفهم مضمون "صفقة القرن" وكيفية تنفيذها على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، بحث وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تل أبيب، ديفيد فريدمان، خطة إسرائيل لضم أراض جديدة في الضفة الغربية.

واستقبل غانتس أمس فريدمان، وتناول الطرفان خطة الضم وقضايا إقليمية.

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