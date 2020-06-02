شاهد: إسرائيل تجري تجربة إطلاق مزدوج لصاروخين باليستيين





وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على التجربة الناجحة التي أجريت للصاروخ الباليستي.





وقال: "بموازاة حربنا على فيروس (كورونا) نواصل الحفاظ على أمن إسرائيل - في الدفاع وفي الهجوم".



وأضاف: "كل الاحترام للصناعات الجوية ولوزارة الدفاع. هذه التجربة الناجحة تحمل بشرى سارة أخرى بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين وبشرى سيئة أخرى بالنسبة لأعداء إسرائيل"، وفق تعبيره.











رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (0404) الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أن الصناعات الجوية الإسرائيلية أجرت بنجاح تجربة إطلاق مزدوج لصاروخين باليستيين هجوميين دقيقين من طراز "LORA".