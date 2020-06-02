شاهد: إسرائيل تجري تجربة إطلاق مزدوج لصاروخين باليستيين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (0404) الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أن الصناعات الجوية الإسرائيلية أجرت بنجاح تجربة إطلاق مزدوج لصاروخين باليستيين هجوميين دقيقين من طراز "LORA".
أفاد موقع (0404) الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أن الصناعات الجوية الإسرائيلية أجرت بنجاح تجربة إطلاق مزدوج لصاروخين باليستيين هجوميين دقيقين من طراز "LORA".
وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على التجربة الناجحة التي أجريت للصاروخ الباليستي.
وقال: "بموازاة حربنا على فيروس (كورونا) نواصل الحفاظ على أمن إسرائيل - في الدفاع وفي الهجوم".
وأضاف: "كل الاحترام للصناعات الجوية ولوزارة الدفاع. هذه التجربة الناجحة تحمل بشرى سارة أخرى بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين وبشرى سيئة أخرى بالنسبة لأعداء إسرائيل"، وفق تعبيره.
وأضاف: "كل الاحترام للصناعات الجوية ولوزارة الدفاع. هذه التجربة الناجحة تحمل بشرى سارة أخرى بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين وبشرى سيئة أخرى بالنسبة لأعداء إسرائيل"، وفق تعبيره.
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