إسرائيل: ارتفاع في عدد مصابي فيروس (كورونا)





وأضافت أن من بين المصابين 28 بحالة خطيرة، بينما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 290 حالة.





وأفادت (القناة 13) أمس الاثنين أن التحقيق الوبائي كشف أن الموظف المصاب بفيروس (كورونا) كان في غرفة واحدة مع نتنياهو ليلة السبت والآن يحققون هل خالط أو اقترب جدا من نتنياهو أو من فريقه ومرافقيه.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 17.285 بعد تشخيص حالات جديدة.